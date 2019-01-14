養豬改餵飼料補助 高市15家申請

（中央社記者陳朝福高雄14日電）防堵非洲豬瘟，高雄市鼓勵以廚餘養豬的畜牧場申請改換餵養飼料，並請領補助，申請期限預定至3月底。高雄市農業局今天指出，現有15家業者提出申請，並有1家準備退場。

高雄市現有36家以廚餘餵養豬隻的畜牧場，其中1家為取得環保署登記合格使用廚餘餵養的養豬戶。農業局人員自去年12月初加強出動到各家宣導，陸續有養豬戶配合申請。

農業局宣導人員表示，經向養豬戶宣導和溝通，大家都有共識了解台灣養豬產業及產值龐大，也都體認防堵非洲豬瘟相關防疫的重要性，因此，35家養豬業者都允諾改換以餵養飼料。有關申請程序作業及宣導，將持續進行。

目前提出申請改換以餵養飼料補助的業者有15家，另有1家因成本等因素考量將退場，農業局人員今天再出動宣導及鼓勵19家養豬戶儘快提出補助申請作業，預定申請時間至3月。業者目前以廚餘混合玉米等飼料餵養豬隻，若改換以純飼料餵養成本約為原來的一倍半。

畜牧場向高雄市農業局申請改換以飼料餵養並請領補助者，補助每頭最高新台幣2200元，以補貼飼料成本，而有意退場者也可申請拆遷等相關補助。高雄市養豬協會也配合農業局加強宣導改以純飼料餵養，提醒申請期限預定至3月底。

高雄市環保局今天對列管的以廚餘養豬戶加強巡查，要求業者必須以攝氏90度以上、蒸煮消毒1小時後才能再利用。

高雄市政府已開設非洲豬瘟災害應變中心，並設置4道防線防疫，由農業局輔導肉品市場及養豬場加強門禁管制及消毒工作；衛生局查緝市售違法中國大陸豬肉製品；環保局列管廚餘養豬場，要求蒸煮後才能再利用；海洋局配合海巡署等單位加強港口查緝非法走私肉品，並宣導廚餘勿上岸，並規劃於1月底前進行非洲豬瘟防疫演習。（編輯：戴光育）1080114