減少養豬廚餘 高市籲惜食減量

（中央社記者陳朝福高雄14日電）防堵非洲豬瘟，高雄市環保局今天呼籲民眾惜食減量，減少養豬廚餘產出，若有廚餘應先進行簡單瀝乾脫水，再將廚餘交由垃圾車運回焚化處理。

高雄市現有7座垃圾焚化爐，設計日焚化量約2000公噸。操作人員表示，焚化處理養豬廚餘沒有問題，但必須先進行瀝乾脫水的前置作業，否則不利於快速焚化作業和機具運轉。

一般養豬廚餘有含水率較高情形，含水率較高會影響焚化爐後續處理效率，高雄市環保局針對養豬廚餘處理採行的緊急應變措施為先瀝乾脫水後焚化，經由這步驟不僅可減少廚餘重量，便於傾倒，同時因廚餘含水率降低，更有利於後續焚化爐高溫焚化處理。

高雄現有520家養豬場及4處肉品市場，鑑於爆發非洲豬瘟國家多指向廚餘養豬是高風險及病毒傳播關鍵，高雄市環保局每天收受養豬廚餘約90至110公噸，今年元旦起先將回收的養豬廚餘瀝乾脫水降低含水率後，再運往焚化爐焚化處理。

另外，列管的36戶以廚餘養豬戶，高雄市農業局宣導改換餵養飼料或退場，除其中1家為取得環保署登記合格使用廚餘餵養，目前34家允諾改換以飼料餵養豬隻及1家準備退場，高雄市環保局加強稽查，要求業者蒸煮消毒後才能再利用，避免成為防疫漏洞。

高雄市環保局表示，將養豬廚餘進行焚化為不得已的短期緊急應變措施，希望民眾惜食減量，減少廚餘產出，如果有產出廚餘也要先在家中進行簡單的瀝乾脫水，再交由垃圾車運回焚化處理。

高雄市政府已開設非洲豬瘟災害應變中心，規劃於1月底前進行非洲豬瘟防疫演習。（編輯：戴光育）1080114