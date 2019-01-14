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搭巴士上梨山 春節初一到初六每天增開2班次

最新更新：2019/01/14 18:08

（中央社記者趙麗妍台中14日電）中斷19年的中橫便道，日前豐原客運865公車復駛，迎接春節9天連假，大年初一到初六每天增開2班次，期間恰好遇上武陵櫻花季起跑，民眾可搭乘巴士上山賞櫻，一覽秀麗山景。

公路總局今天召開春節客運運輸記者會，發布春節各項交通運輸計畫。中部梨山地區風景秀麗，武陵農場櫻花美景宛如仙境，年年吸引許多民眾上山遊憩。中橫公路日前也恢復865號公車行駛。

豐原客運經理羅乙棋表示，以往民眾要到梨山，必須繞行南投路段，或自宜蘭路段進入，需耗時一整天時間，但搭乘865號公車，自谷關走中橫到梨山，車程只要90分鐘，縮短了許多時間。

羅乙棋指出，865號公車復駛中橫公路後，今年是第一個復駛的春節，除每天上午7時、12時、下午4時30分對開公車之外，自2月5日（初一）至2月10日（初六），增開上午10時、下午3時40分兩班次。

今年武陵櫻花季自2月7日至27日，想要賞櫻的民眾，可搭乘865號公車到梨山後，再轉乘賞櫻專車到武陵。羅乙棋表示，賞櫻專車時間為上午7時、9時30分以及下午1時，採原車去、原車回的方式。

865號公車、賞櫻專車均採預約方式，民眾若要搭乘865號公車，可先上豐原客運「巴士趣」網頁訂購，賞櫻專車除網路預約外，也可在前一天下午4時至6時在梨山遊客中心購買。（編輯：吳佳穎）1080114

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