大膽島3月起開放觀光 開啟戰地新紀元

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣政府今天宣布，3月1日正式開放大膽島觀光，除了大陸及港澳人士不接受申請外，台灣地區民眾及外籍人士都可登島。全票票價新台幣1500元，每日登島以150人為上限。

縣府觀光處表示，為帶動烈嶼鄉觀光發展，開放後將以烈嶼鄉九宮碼頭為進出門戶，營造烈嶼大膽跳島旅遊路線，並規劃整體旅遊套票，內容包含往返交通船（單趟航程約30分鐘）、島上採全程步行搭配電瓶車接駁參觀及隨團專業導覽解說（全程參觀時間不含航程約4小時）、神泉茶坊餐點及保險等。

另外，為了達到使用者付費及永續經營目標，縣府參考台灣多處離島船票及未來大膽島開放觀光營運相關成本等，在以行銷推廣為主，不以營利為目的原則下，訂定全票票價為新台幣1500元；金門鄉親票價則優惠為750元。縣府同時將針對不同對象提供優惠票，例如敬老愛心孩童票、老兵票等。

觀光處表示，因受原軍用碼頭條件限制，每日將採預約制登島，並以150人為上限，2月12日開始受理登島申請作業。

金門自古為戰地前線，軍事氛圍重，近幾年來利用這項優勢，大力建設軍事設施，創造特有軍事體驗，帶動觀光產業以及觀光旅遊人口大量成長。

大膽島自民國38年以來，一直由國軍駐守，也因為國軍不畏艱難、同甘共苦的精神，保衛了台、澎、金、馬幾十年來的和平安定。而大膽島歷年來一直是國軍戰鬥精神的象徵，也一直被民眾視為「神秘之島」。

金門縣政府於107年7月開放大膽島觀光試營運，觀光處表示，試營運成效良好，頗獲大眾好評，更有眾多遊客及旅遊業者，期待後續正式全面開放登島觀光。

觀光處說，這次開放營運除調整登島人數上限及開放一般遊客登島申請之外，特別與全台灣地區唯一官窯─金門陶瓷廠合作，以島上神雞為發想推出神雞紀念酒，並將陸續推出新的大膽限定文創商品，包括存錢筒、帽子、神泉茶壺、杯盤組等。所有文創商品都將在大膽島正式營運後，於島上遊客服務中心獨家限定販售。

此外，縣府也預計購置接駁車輛、增設島主房並開放新整理完成的據點供登島遊客參觀，以更多元化的服務及行銷方式吸引遊客登島參觀，

觀光處同時提醒民眾，因大膽島正式開放觀光適逢二二八連假，計劃在開放首日登島的遊客應及早規劃，並在登島前15天，也就是2月12日到14日之間完成登島申請作業。

民眾可透過臨櫃、傳真等方式進行申請。相關登島資訊、注意事項及登島申請，可撥打大膽島免付費服務專線0800-371518洽詢。（編輯：陳俊碩）1080115