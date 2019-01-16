讓民眾過好年 中市攤商連推7年百元年菜

（中央社記者郝雪卿台中16日電）不花大錢也能澎湃過好年，台中市第五市場攤商李西東連續7年推出新台幣百元年菜，年前兩個月即電話詢問不斷，他今天表示，今年價格與去年一樣，希望提供民眾平價年菜。

春節將到，除夕圍爐選擇年菜外帶已成趨勢，從五星級飯店、餐廳到市場攤商都搶搭年菜商機，但年菜價格不一，各有需求，台中市第五市場攤商李西東7年前開始推出百元年菜，千元上下就能備妥一桌年菜，已成口耳相傳的平價年菜，年前各方民眾爭相詢問何時開賣，開賣當天總是一早排滿長長人龍。

李西東供應的百元年菜有芋頭排骨酥、頭路菜、紅燒獅子頭、魚皮白菜滷、紅燒肉、花枝排、綜合魚丸、綜合甜不辣等，其中因食材較貴而超過百元的菜色有藥膳醉豬蹄、佛跳牆等，10道備齊共1350元，他說這次還新增麻油米糕、糖醋排骨兩道菜供選購，19日起開賣。

百元年菜之外，台中金典酒店、台中兆品酒店、林酒店也因應不同人數的家庭成員推出不同規格年菜組合，連鼎王麻辣鍋也把經典麻辣鍋底及熱門菜色包裝成宅配套餐，方便民眾在家中圍爐享用。

另也有蔬食年菜可選擇，寬心園餐廳推出多道素食年菜，其中「五彩慶有餘」源自台灣早期知名酒家菜「五柳羹魚」，但主廚採用生豆包、豆腐與腐皮手工製作素魚取代鮮魚，再搭配色彩繽紛的季節蔬菜等燴煮，重現傳統好滋味。（編輯：翁翠萍）1080116