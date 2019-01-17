台東池上鄉將首次在寒假舉辦豐年祭

一般印象中，阿美族豐年祭都在夏日舉行，台東縣池上鄉長張堯城表示，20日將登場的「台東縱谷阿美族雙收豐年祭」是由水土保持局台東分局和池上鄉公所主辦，將是台東首次在寒假期間舉行豐年祭。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 108年1月17日

（中央社記者盧太城台東縣17日電）阿美族以往豐年祭在每年7月登場，但台東縣池上鄉將首次在寒假舉辦豐年祭，20日將於池上農會花海大地劇場舉辦台東縱谷阿美族聯合豐年祭。

提出活動構想的池上鄉長張堯城表示，「台東縱谷阿美族雙收豐年祭」是由水土保持局台東分局和池上鄉公所主辦，池上鄉農會、關山鎮公所及鹿野鄉公所協辦，選擇在寒假第一天舉行，這將是台東首次舉行寒假豐年祭。

張堯城表示，活動將邀請鹿野、關山及池上鄉約500名阿美族鄉親參加，穿著最精緻的傳統服飾齊聚在一起，獻祭謝天感恩一年二期稻作的大豐收，並吟唱百年來的歌謠與表演舞蹈。

現場還有ILi sin慶豐收市集，呈現在地原住民美食攤位。同時也宣告寒假限定景點：台東油菜花海以及全國最大秧苗場開始迎賓了，歡迎全國的好朋友到台東來賞花走春迎新年。

張堯城表示，百年前農耕技術及水利設施不完備，阿美族一年只種一期稻作，6月豐收後稻穀收倉、舂米、釀酒、製作麻糬，於7月份舉行豐年祭。但現在暑假辦豐年祭的時候，正好是二期稻作插秧的農忙期，而且天氣又很熱，所以各部落豐年祭都很辛苦。

若在寒假兩期稻作都豐收的農閒時候加辦一場「雙收豐年祭」，也符合真正兩期稻作的豐收，再加上天氣涼爽可以穿戴最正式美豔的阿美族傳統服飾及佩件，盛裝出席約500人的縱谷阿美族聯合雙收慶典，在感謝天地祖靈之餘，又能和其他部落族人親友聯誼，以及圍成數圈同歌同舞，是一幅圓滿幸福的畫面。（編輯：陳俊碩）1080117