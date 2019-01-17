國人米食減少 屏東稻農轉契作地瓜

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）國人米食比例逐漸降低，農糧署鼓勵稻農改種雜糧作物，屏東南州鄉農民羅仕海響應政策，今年一期作改種地瓜，與業者契作，除保證價格，種苗到採收的機械由業者提供，更省人力。

農糧署南區分署長姚志旺表示，全台種稻面積一期加二期作估約27萬公頃，農民習慣種稻穀繳公糧，但國人吃米食的比例逐漸降低，讓公糧倉庫經常爆滿、不夠用。為降低種稻面積，農糧署鼓勵農民轉作雜糧作物，並實施綠色環境給付政策，給予農友耕作上的補助，例如種地瓜，符合相關規定，一公頃補助新台幣2萬5000元，且種地瓜所得歸農友所有。

姚志旺說，屏東還沒有農民大面積種植地瓜，主要是地瓜採收耗費人工，農村現在人力不足，羅仕海與業者「瓜瓜園」契作，從種苗到採收，機械由業者提供，省去了人力。

姚志旺說，「瓜瓜園」公司主要契作以台南、雲林為主，這次南下屏東和農民契作，屏東氣候土壤及環境都很適合，公司希望能擴大面積，以屏東為基地是公司未來發展的目標。

羅仕海說，以前正期作種水稻，裡作種紅豆，在農糧署及南州農會輔導下，與業者「瓜瓜園」契作，特別挑選競爭力更強的地瓜，而且與大企業契作，用耕耘機栽種省去不少人工，這次先以1.5公頃試種，管理過程中，公司提供防治及肥培協助，雖是第一次種地瓜，收成也由公司派機械採收，相當省工。

南州農會總幹事黃俐甄指出，南州鄉種水稻、紅豆面積不少，農民常抱怨收入不高，現在剛好有轉型機會，而且政府提供協助，不怕通路問題，農民可以多加考慮，而且地瓜是一種養生食物，希望在南州創造另一項特產。（編輯：吳佳穎）1080117