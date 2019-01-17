李麗珍視察馬祖小三通業務宣導防制非洲豬瘟

（中央社馬祖17日電）陸委會副主委李麗珍今天到馬祖拜會縣長劉增應和議長張永江，同時視察「小三通」相關業務，慰勉地方防檢疫單位查察旅客入境肉品、防範非洲豬瘟等的辛勞。

李麗珍指出，面對中國大陸內外部情勢變化及中共加大對台工作力度，政府將建立民生安全、資訊安全及民主監督「三道防護網」，審慎評估兩岸交流相關風險，捍衛國家主權與整體利益。馬祖與中國大陸地理位置相近，更需要提高兩岸交流之風險意識。

李麗珍在會晤縣長一行時強調，推動兩岸良性互動交流及保障民眾福祉，是政府一貫且明確的方向；陸委會支持對等尊嚴、符合規範、不設政治前提的兩岸地方交流，願意提供協助並與地方通力合作，共同促進地方經濟發展，增進人民福祉。

春節將近，為了解地區防疫作業，李麗珍在連江縣港務處長林志豐、馬祖檢疫站主任朱誼閩陪同下視察「小三通」相關業務，瞭解旅客通關查驗、防檢疫、安全檢查等執行情形，並請防檢疫單位確實執行非洲豬瘟相關防檢疫措施。

李麗珍晚間特別安排與地區陸配餐敘，說明近期會同移民署等機關推動生活照顧措施的最新進展，同時邀請農委會防檢局的專家向陸配朋友們宣導防範豬瘟病毒入侵的具體措施，並再次提醒陸配返鄉時，不要到畜牧場、不要攜帶或網購中國大陸肉製品回台，避免疫情跨境傳播。（編輯：張銘坤）1080117