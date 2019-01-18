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加拿大聯邦眾議員訪中市府 令狐榮達盼促進交流

最新更新：2019/01/18 17:31
加拿大國會眾議員博爾沙（John Brassard）（左）率團訪台，18日拜會台中市政府，副市長令狐榮達（右）代表接待，雙方並交換紀念禮品。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年1月18日
加拿大國會眾議員博爾沙（John Brassard）（左）率團訪台，18日拜會台中市政府，副市長令狐榮達（右）代表接待，雙方並交換紀念禮品。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年1月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日電）加拿大聯邦眾議員博爾沙（John Brassard）今天率團拜會台中市政府，台中市副市長令狐榮達接待時說，台灣與加拿大都是民主國家，希望雙方未來展開更密切經貿、文化交流。

博爾沙等還將參訪台中國家歌劇院、世界花卉博覽會后里森林園區等。

曾任駐加拿大台北經濟文化代表處代表的令狐榮達回憶公元2014年派駐加拿大時表示，雖僅有30個月，但期間拜會眾議院不下數百次，會晤超過100名國會議員，希望促進兩國友誼。

令狐榮達表示，他也積極奔走台灣與加拿大洽簽「投資促進暨保障協議」（FIPA），爭取加拿大支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），跑遍多倫多、溫哥華等都市，舉行研討會，促進兩國經貿、文化與觀光等各方面交流。

他說，兩國關係非常密切與重要，兩國都是民主國家，且簽訂多項雙邊經貿協定，加拿大也已於2010年宣布中華民國國民享入境加拿大免簽證待遇，這是很多人的功勞，衷心感謝。

博爾沙表示，台灣移民加拿大人數眾多，帶動兩國文化、經濟交流，有助於強化雙邊關係。（編輯：李明宗）1080118

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