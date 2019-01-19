高雄市計程車春節加價50元 共乘不加價不打烊

（中央社記者程啟峰高雄19日電）農曆春節走春拜年不少人選擇搭乘計程車免去停車塞車之苦，高雄市交通局許可計程車春節運價自2月1日零時到10日午夜加成新台幣50元，並行銷共乘計程車過年不打烊、不加價。

春節交通運輸量大增，逛街採買人潮之外也會有走春或拜年的民眾，捷運及計程車很便捷，免去停車和塞車之苦。

交通局已許可高雄市計程車自2月1日零時到10日午夜加成新台幣50元；民眾只要按表付費（春節加成50元已計入）無需額外付費，也呼籲民眾索取乘車證明，以確保權益，如有超額收費或違規事項，可通報交通局或交通大隊。

交通局並宣傳共乘計程車過年不打烊、不加價，持續服務拚觀光拚經濟。

高雄市計程車共乘採公共運輸串聯式路線，分南、北高雄區域服務，104年上路至今，不管是由高鐵左營站串聯義大世界、佛陀紀念館等相關景點或是從捷運南岡山站串聯大崗山風景區、月世界及興達港等景點運量持續成長。

交通局運輸監理科科長蘇俊欽今天指出，從捷運南岡山站到崗山之眼，全長9.3公里，一人搭乘費用250元，如果5人共乘，每人分攤50元，請民眾多多利用共乘計程車，尤其過年不打烊、不加價，相關服務路網洽交通局網站或中華大車隊等。（編輯：陳俊碩）1080119