雲林縣防非洲豬瘟 完成107場廚餘養豬清查

雲林縣政府20日表示，禁用廚餘養豬聯合稽查，已完成全縣107場清查，其中由環保局開罰3場、有11場現有飼養長成出售就不再飼養或考慮轉型、3場使用事業（餐廳等）廚餘待公告撤銷，其餘都轉型飼料養豬。（資料照片）中央社記者葉子綱攝 108年1月20日

（中央社記者葉子綱雲林縣20日電）雲林縣率先全國禁用廚餘養豬，加強稽查與輔導轉型雙管齊下，縣府今天表示，完成全縣107場廚餘養豬清查，開罰3場、撤銷事業（餐廳）廚餘使用許可3場作業中，預計25日公告。

非洲豬瘟來勢洶洶，中國大陸疫情嚴峻，台灣至今未見疫情，中央政府邊境查核嚴謹，但是海漂死豬事件頻傳仍引人憂心，養豬146萬頭居全國之冠的雲林縣，率先全國於去年12月25日宣布禁用高風險傳染途徑的廚餘，經過輔導期，在今年1月9日正式公告禁用。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，防疫所與雲林縣環保局、縣府農業處組成聯合稽查小組，除了頒布廚餘養豬禁令，也加強稽查縣內1210處養豬場，杜絕防疫漏網，已完成飼養頭數4萬5400多頭、107場廚餘養豬的清查。

廖培志表示，廚餘養豬場清查結果，其中由環保局開罰3場、有11場現有飼養長成出售就不再飼養或考慮轉型、3場使用事業（餐廳等）廚餘待公告撤銷，其餘都轉型飼料養豬。

雲林縣環保局長張喬維指出，3場使用餐廳廚餘養豬，已函文要求變更為飼料養豬，但若使用豆渣、過期食品等養豬稽核合格後仍可通過，等待業者陳述意見等相關作業進行中，預計25日左右，若未見陳述，將逕行公告撤銷許可。

張喬維表示，至於開罰3場廚餘養豬，已開出稽查告發單，等待業者陳述意見，若期限內未見回覆，將依照廢棄物清理法處以新台幣1200元至6000元罰鍰。

雲林縣政府農業處長張鴻猷指出，全縣廚餘養豬107場，除了使用豆渣和過期食品，使用一般家戶、事業（餐廳）等餐桌廚餘有68場，到19日已有33場申請轉型，補貼使用飼料差額每頭豬隻新台幣2200元，尚無申請離牧（退場）補助。

張鴻猷表示，雲林縣政府積極輔導養豬場轉型飼料養豬，但業者是否申請差額補助，由業者自行決定，部分飼養數10頭或10頭以下的小型養豬場，業者可能認為手續麻煩而不熱衷申請，但縣府仍積極宣導及輔導，飼料差額補助申請提前1月31日截止，請業者把握機會。（編輯：方沛清）1080120