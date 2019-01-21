日本客輪泊靠安平港 400旅客台南一日遊

日籍客輪太平洋維納斯號21日首度泊靠安平港，台南市長黃偉哲（左5）等人誠摯表達歡迎之意。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）日籍客輪「太平洋維納斯號」首度泊靠安平港，台南市長黃偉哲今天上船參訪，並致贈紀念品給船長松井克哉。黃偉哲表示，農曆年將屆，希望有更多觀光客到台南感受市民熱情。

台南市政府經濟發展局指出，「太平洋維納斯號」是日本大阪籍中大型郵輪，也是首艘由日本啟航並靠泊安平港的大型客輪，屬於以日本頂級遊客為目標市場的精緻、高價位郵輪。此航次帶來400名旅客，多以日本籍為主。

這次航程在台灣各大港口中選擇靠泊安平港，路線規劃從日本神戶啟航後抵達安平港，展開台南市區一日旅遊觀光行程後，再開往菲律賓。靠泊安平港時間為上午7時至下午6時。

旅客陸續通關後，黃偉哲等人上船贈送紀念品給船長松井克哉，表達最誠摯的歡迎之意，簡單隆重。

松井克哉表示，聽聞「沒來過台南，就代表沒來到台灣」，對這次能靠泊安平港備感到興奮。客輪上搭載的以中高年齡層旅客為主，所以在行程安排上多選擇東南亞溫暖國家為主。

黃偉哲表示，台南是很熱情好客的，市府拚觀光的用心大家也都感受得到，不管是團客或自由行，都希望遊客們能飽覽台南風光，接受台南熱情市民的接待。

他說，台南有好山好水以及美食小吃，農曆年節即將到來，台南市府會舉辦一系列春節活動；包括月津港燈節、3月登場的台灣國際蘭展，都很適合參訪。希望讓旅客來台南享受一趟文化、觀光、美食之旅。（編輯：方沛清）1080121