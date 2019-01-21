穿旗袍逛眷村 屏東勝利星村飄上海味

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東市勝利星村創意生活園區（原勝利眷村）新修復20幢眷舍，吸引多元文創業者進駐，一家旗袍唐裝手作坊今天開幕，眷村園區出現姐姐妹妹穿旗袍逛大街的濃濃上海風畫面。

屏東市青島街勝利星村創意生活園區有71幢近百戶眷舍被列入歷史建築，縣政府文化處將園區分為眷村舊時味、勝利學堂、國際背包客棧和藝術新創區，新修復的20幢去年6月對外招商，吸引作家、畫家、生態旅遊、原住民工藝、旗袍工坊、服裝設計等文創人士進駐，最近陸續開張。

今天在青島街開張的旗袍唐裝手作坊是園區第一家進駐的旗袍店，也是屏東市第一家出租旗袍讓民眾體驗穿著旗袍逛大街小巷的業者。

旗袍唐裝手作坊店長何豔秋畢業於樹德家商服裝設計科，原從事紡織業染整業務，她說，看到日本、韓國都保存著自己國家和服文化，但中華文化的旗袍卻似乎在台灣被遺忘，於是開始拜師學藝製作旗袍，先在台南自家開旗袍工作室提供訂製旗袍，後在嘉義市檜意森活村進駐，屏東市勝利星村的手作坊是她的第3家店。

何豔秋表示，勝利星村的旗袍唐裝手作坊提供旗袍出租，店內也提供復古上海風各種場景，讓民眾拍照，也讓民眾可以體驗穿旗袍逛大街小巷的趣味，同時提供旗袍、唐裝的訂製。

珍愛旗袍俱樂部版主陳佩鈴與一群旗袍粉絲今天相約到場，勝利星村的將軍眷舍讓這群旗袍愛好者驚豔，穿著旗袍在園區各角落取景，園區出現前所未見的「上海風」，陳佩鈴表示，在台灣有一群旗袍愛好者，她的粉絲團已有1800多名會員。

22歲的王懷萱手臂刺青，穿著短旗袍搭布鞋，她說，旗袍也能很新潮，現在許多人都想當網美，旗袍體驗店可以滿足網美需求，又不需花大錢去訂製旗袍。（編輯：翁翠萍）1080121

屏東市勝利星村創意生活園區（原勝利眷村）一家旗袍唐裝手作坊21日開幕，吸引許多旗袍愛好者到場，穿著旗袍在園區各角落取景，其中將軍眷舍更成為拍照熱點。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月21日

屏東市勝利星村創意生活園區（原勝利眷村）吸引多元文創業者進駐，一家旗袍唐裝手作坊21日開張，許多旗袍愛好者到場，還有人穿著短旗袍搭配布鞋，展現創意新潮穿法。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月21日