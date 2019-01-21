沒路平 韓國瑜：政治人物沒活路

（中央社記者王淑芬高雄21日電）為提升道路品質，高雄市工務局規劃3月底前完成20條道路刨鋪，並啟用遠端監控，讓施工環節更透明。市長韓國瑜今天視察指出，「沒有平坦的道路、人民不會給政治人物活路」。

去年底接連豪雨造成高雄市區道路坑坑洞洞，市府統計有5000多個坑洞，當時路不平造成民怨。市長選舉期間「路平」不僅是韓國瑜的政見，並表示「如果做不好要有一位副市長下台負責。」

李四川接任高雄市副市長後，多次視察道包刨鋪工程，今天也陪同韓國瑜視察鳳山區中崙社區道路施工情形。韓國瑜表示，「人民要求一條平坦的路、否則人民不會給政治人物活路」。他指示養工處謹記在心，務必嚴格控管品質，施工、驗收及後續養護等環節都要確實，也請大家一起來監督，全方位提升道路品質。

工務局簡報指出，中崙二路為中崙社區主要聯外道路，這次辦理油管路口至中崙四路口範圍鋪面改善工程，施工過程中採全程影像監控，並會同政風室進行AC廠駐廠抽查，以確認施工現場狀況與品管，完工後也將落實養護工作，封閉6個小時或溫度降至50度以下才會開放通車，確保道路使用年限及品質。

工務局養護工程處同時啟動施工遠端監控系統app，從駐廠即時監控瀝青廠的瀝青到混凝土的配比上都能監看，希望每個環節都透明。中崙社區道路刨鋪在縣市合併前至今已近20年未再刨鋪，對於道路多屬老舊剝脫的問題，改善後就能提供更好的服務品質。

依工務局數據，目前路面改善工程已完成文前路(環湖路至八德南路)、自由一路(大順一路至灣興街99巷)及大中路(鼎金交流道至自由路，西向)、中正一路(高速公路至澄清路)、後昌路(宏昌街至加昌路)、鳳山區青年路二段(澄清路至文化路)。後續將再改善建軍路、東亞路、三國通道、加昌路、學專路、楠陽路(含楠陽陸橋)、鳳山區自由路及大寮區新厝路等路段，預計3月底前可完成85萬平方公尺的道路改善目標。(編輯:孫承武)1080121