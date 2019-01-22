喚醒排灣藝術靈魂 恆基課輔辦部落陶藝冬令營

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）陶器在排灣族中有家族傳承的意義，恆春基督教醫院與屏東縣原住民全人關懷促進會這幾天在牡丹鄉高士部落，為課輔班學生連辦5天「陶藝冬令營」，喚醒孩子們排灣藝術的靈魂。

恆春基督教醫院表示，排灣族的陶藝文化豐富，有象徵家族傳承的陶珠、記載部落故事的陶板，以及代表排灣貴族文化的陶壺，為傳承排灣族傳統文化，今年在doTERRA療癒之手基金會的支持下，昨天開始至25日，首度為牡丹鄉排灣部落的孩子舉辦「陶藝冬令營」，希望喚醒孩子們內在血液裡的排灣藝術靈魂。

陶藝營邀請排灣族藝術家華恆明、華依達擔任陶藝講師，帶領恆基所輔導的長樂與牡林課輔班的45名學童，認識傳統陶藝文化。

華恆明曾擔任過派駐帛琉的文化大使，也是牡丹鄉人，他說，課程先建立孩子與土之間的關係，從親土、玩土開始，培養孩子們對土的自然觀，激發孩子們的創意，透過親土、玩土的實作課程，讓孩子輕鬆學陶藝。

45名學童包括國小一年級到八年級，小朋友開心玩陶土，每個人於5天的時間內，在2名藝術家帶領下，各自做出自己的陶珠、陶板和陶壺，不少學童表示，「覺得很好玩，要送給媽媽當禮物」。

看著小朋友面對陶土那一對對閃亮的眼神，恆基也表示十分感動，感謝各界對於偏鄉弱勢孩子的關愛。（編輯：張芷瑄）1080122