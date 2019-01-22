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盧秀燕喊話 山手線由林佳龍批准是美事一樁

最新更新：2019/01/22 13:59
對於大台中山手線計畫，台中市長盧秀燕（中）22日上午在主持市政會議後受訪表示，希望由中央全額負擔經費，而且這是交通部長林佳龍在市長任內提出的計畫，自己批准自己的計畫是美事一樁。中央社記者郝雪卿攝　108年1月22日
對於大台中山手線計畫，台中市長盧秀燕（中）22日上午在主持市政會議後受訪表示，希望由中央全額負擔經費，而且這是交通部長林佳龍在市長任內提出的計畫，自己批准自己的計畫是美事一樁。中央社記者郝雪卿攝　108年1月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）對於大台中山手線計畫，台中市長盧秀燕今天受訪指出，希望回歸鐵路法，由中央全額負擔經費，而且這是交通部長林佳龍在市長任內提出的計畫，自己批准自己的計畫是美事一樁。

對於山手線的爭議，盧秀燕上午在主持市政會議後受訪指出，當然希望中央全額補助，前交通部長毛治國就給台中的鐵路高架化全額補助，全額立體化、全額高架。

盧秀燕認為，按照鐵路法，鐵路是中央的財產，所以全台灣的鐵路應該由中央興建，沒有說山手線應該要例外，讓台中市政府要分擔這麼高，希望依法回到鐵路法，回到中央權責，中央應負起該負的責任、該負的錢，早日核定、早日撥款、早日興建，這是最重要的事。

盧秀燕表示，山手線計畫是林佳龍之前在擔任台中市長的時候所規劃的計畫，過去4年山手線之所以沒有做成，經費是一個很重要的原因，市府沒有辦法負擔，所以過去4年市府才沒辦法做。

盧秀燕強調，今天林佳龍高升交通部長，相信過去林佳龍當市長的時候也為經費所苦，所以山手線才沒辦法蓋，林佳龍當部長後，自己批准自己之前的計畫，是美事一樁，所以她對林佳龍執行撥款支持山手線建設很有信心。（編輯：陳俊碩）1080122

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