桃園發現2棄死豬 初步排除非洲豬瘟

桃園市蘆竹區員警22日獲報，在一處溪流及另一處溝渠中發現死豬屍體遭棄置，警方立即到場拉起封鎖線，並馬上通報動保處及相關單位前來處理。（桃園市政府動物保護處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市蘆竹區一處溪流及溝渠在今天各出現1頭棄死豬，防疫單位獲報後，立刻派員前往處理。檢疫人員初步研判不像感染非洲豬瘟，但仍需等到檢驗結果出爐。

桃園市政府動物保護處長陳英豪下午指出，動保處接獲警方通報指出，陸續有民眾在蘆竹區長興橋下及海湖地區的溝渠各發現1頭棄死豬。警方不敢掉以輕心，除立即拉起封鎖線，也馬上通報動保處及相關單位前來處理。

陳英豪表示，動保處獲報後立刻派出防疫人員前往處理，除將棄死豬打撈上岸，採集檢體後進行消毒，並送交相關單位檢驗是否感染非洲豬瘟。檢疫人員現場初步由外觀研判，這兩頭棄死豬都不像感染非洲豬瘟，檢驗結果預計在兩天後出爐。

動保處提醒養豬業者，若發現飼養豬隻異常死亡，或疑似感染動物傳染病，應立即通報防疫機關進行管控。隨意丟棄斃死豬，不但造成民眾恐慌，也可依動物傳染病防治條例等法開罰。民眾若發現死豬遭丟棄，除立即通報桃園市政府，也可撥打行政院農業委員會動植物防疫檢疫局專線0800-039131通報。（編輯：戴光育）‭10801‬22