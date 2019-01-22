新北：失業勞工子女就學補助將比照軍公教

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市長侯友宜今天說，108學年度起透過「補助差額」方式，讓失業勞工子女就學費用補助額度比照軍公教。勞工局估計每年約1500人次受惠。

侯友宜今天下午走訪位在樹林區的嘉鋐科技公司，關懷訪視越南新住民梅氏萍的工作現況後指出，子女教育補助能減輕許多失業勞工家庭的經濟負擔，放眼全國各縣市，僅新北市、台北市有針對失業勞工子女就學費用補助。

他表示，新北市補助失業勞工子女就讀私立大學新台幣2.6萬元，公立大學1.2萬元，市議會希望補助額度比照軍公教（私立大學補助3萬5800元，公立大學1萬3600元）。

他說，經勞工局研議後，市府將透過「補助差額」方式，自108學年度起全面比照軍公教補助額度，補助失業勞工子女就學費用，為勞工創造更優質的經濟和就業環境。

勞工局補充指出，新北市勞工局和勞動部都提供失業勞工子女就學費用補助，勞動部是就讀私立大學補助2.2萬元，公立大學1.2萬元，但新北市與勞動部只能擇一申請，且都與軍公教子女就學補助有差距。

勞工局表示，經與勞動部溝通，未來將加速修正補助要點，預計最快在108學年度（即今年8月），新北市會先輔導失業勞工向勞動部申請子女就學補助，新北市再依軍公教標準補助差額，私立大學補助1萬3800元，公立大學1600元，讓失業勞工與軍公教的子女就學費用補助額度一樣。（編輯：李錫璋）1080122