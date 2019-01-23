新竹馬偕贈春聯 資深志工揮毫傳祝福

（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹市23日電）新竹馬偕醫院今明兩天舉辦免費贈春聯活動，擅長書法的資深志工錢右源除在現場揮毫，兩週前就預先動筆，準備了近700份春聯，將新年祝福傳遞給看診病患及家屬。

新竹馬偕醫院今天起一連兩天，在院內一樓大廳舉辦免費贈春聯活動，邀請中華書法家協會監事，同時也是醫院志工錢右源現場揮毫，一展所長，吸引不少民眾上前索取，其中象徵新春福氣的「福」字、「滿」字以及對聯都相當熱門，讓院內頓時洋溢年味。

現年75歲的錢右源是虔誠基督徒，自交大退休後到新竹馬偕醫院擔任志工，一做就長達13年，他指出，住家鄰近新竹馬偕，妻子更是醫院首批志工，因此退休之後便決定跟進，到醫院奉獻幫忙。

錢右源16歲時受到學校書法老師啟蒙，喜歡上書法，連在軍中服役也因為字寫得好，被長官派去刻鋼板字；這次受邀參加醫院新春揮毫贈春聯活動，考量到現場書寫需要讓墨水自然風乾，他特別提前兩週在家「動筆」，準備近700份春聯，減少民眾現場等待時間。

新竹馬偕醫院副院長翁順隆表示，感謝錢右源長期擔任醫院志工，他因為英文能力不錯，遇有外籍病患需要協助，也會主動幫忙，希望透過此次活動，將新年祝福傳遞到每位病患、家屬手中。（編輯：方沛清）1080123

新竹馬偕醫院舉辦免費贈春聯活動，擅長書法的資深志工錢右源（右）除了在現場揮毫，考量到現場書寫需要讓墨水自然風乾，他特別提前兩週在家「動筆」，準備近700份春聯，減少民眾現場等待時間。中央社記者魯鋼駿攝 108年1月23日