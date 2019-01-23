卓蘭石虎生態公園惹議 監委24日巡察現勘

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣卓蘭鎮公所申請前瞻計畫補助經費開發大安濕地公園，引發破壞石虎棲地爭議，監委陳師孟等人明天巡察苗栗縣，將聽取縣內石虎生態保育推動工作，並實地視察生態公園。

苗栗縣政府計畫處指出，監察委員王幼玲、王美玉、陳師孟明天到苗栗縣巡察，上午行程安排拜會苗栗縣長徐耀昌、聽取縣府重要施政計畫執行情形及接受民眾陳情，下午特別安排時間聽取「苗栗縣石虎生態保育推動情形」以及「苗栗縣大安溪生態景觀改善工程計畫」，簡報結束後，即前往卓蘭鎮實地視察生態公園現況。

卓蘭鎮公所申請中央前瞻基礎建設水環境改善計畫，以新台幣8000萬元預算補助辦理大安溪生態景觀改善建設，建置滯洪濕地公園，基地位於苗140縣道旁老庄溪與大安溪匯流處，遭保育團體質疑「摧毀石虎棲地蓋水泥公園」，引發軒然大波。

大安溪生態景觀改善工程案於106年10月獲計畫核定，107年1月初開工，年底爆發毀壞生態爭議時，工程已接近完工；目前，根據卓蘭鎮公所提供資料，該案廠商已報請竣工，相關硬體工程完成、綠化植被亦已補回。

另外，卓蘭鎮公所與台電公司合作辦理於基地附近造林10.5公頃計畫，公所表示，目前已經發包，進行材料送審、驗苗作業中，考量植栽生長季節性，希望在4月底、5月初防汛期前完成種植。

卓蘭鎮公所表示，將協調廠商採取分區種植，儘量減少對土地生態擾動，但礙於預算限制及採購法規定，涉及專利之特殊工法不得使用，因此，保育團體所建議部分特殊工法、樹種無法全數採納。

卓蘭鎮公所強調，為推動大安溪生態景觀改善工程計畫辦理土地無償撥用之初，曾諮詢各事業目的主管機關，該基地是否為環境敏感區內，包括林務局在內等生態保育主管機關回函均說明非屬山坡地保育區、河川用地、自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境等，公所才提送前瞻計畫申請補助，未料如今，飽受罵名，期盼未來能明確公告石虎活動熱區界線範圍，以免公務員依計畫程序辦理卻衍生後續龐大爭議。（編輯：李錫璋）1080123