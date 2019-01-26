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新竹平安站夜間訪視 人安為街友送暖

最新更新：2019/01/26 11:21
強烈大陸冷氣團來襲，人安基金會新竹平安站近日進行深夜訪視，發送熱食、冬衣與暖暖包等物資給街友，讓街友在寒冬中溫飽。（新竹平安站提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年1月26日
強烈大陸冷氣團來襲，人安基金會新竹平安站近日進行深夜訪視，發送熱食、冬衣與暖暖包等物資給街友，讓街友在寒冬中溫飽。（新竹平安站提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年1月26日

（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）強烈大陸冷氣團來襲，全台氣溫驟降，人安基金會新竹平安站近日進行深夜訪視，發送熱食、冬衣與暖暖包等物資給街友，讓街友在寒冬中溫飽，暖身也暖心。

人安基金會新竹平安站長林俊智表示，許多街友露宿街頭，但近期因冷氣團來襲，氣溫驟降，入夜後寒冷，因此新竹平安站啟動寒流夜訪機制，帶著睡袋、外套、發熱衣、毛帽、圍巾、襪子、暖暖包、泡麵、礦泉水等相關物資，依服務對象需求，給予溫暖。

林俊智說，人安基金會是寒士的避風港，目前全台有18處平安站，提供夜宿服務、急難救助、潔身沐浴、防飢、防寒、防病、工作轉介等服務，盼在氣溫寒冷的時刻給予及時溫暖。

林俊智指出，新竹平安站目前服務近50位街友，未來若氣溫持續下降，晚間達攝氏15度以下時，將啟動防寒機制，開放街友臨時夜宿，避免凍死街頭憾事發生。

此外，農曆年節將至，人安基金會與創世、華山基金會，27日共同在新竹縣長官邸旁停車場辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，預計辦理115桌，邀請街友、社會邊緣人、清寒獨居長輩及待拉單媽、長期失業生活陷困者等參與，期盼更多愛心民眾能支持，在農曆過年前，讓寒士們也能吃上暖暖的一餐。（編輯：張芷瑄）1080126

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