新竹科技公司老闆再組搖滾樂團 用歌聲做公益

新竹科技公司老闆張立民（左2）高中時與同好組過樂團，畢業後因工作關係無奈斷了搖滾夢，如今事業有成，找回包括徐清福（右2）、彭峻哲（右）與陳秉洋（左）等團員再組樂團。中央社記者魯鋼駿攝 108年1月27日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣27日電）新竹科技公司老闆張立民高中時與同好組過樂團，畢業後因工作無奈斷了搖滾夢，如今事業有成，找回多位團員再組樂團，並用創作展開公益演唱，盼用音樂鼓勵民眾勇敢追夢。

48歲張立民從小喜歡聽西洋歌曲，愛唱歌的他高中時參加熱音社，與多位同好共組樂團，但在畢業後，有的團員繼續升學、有的投入職場，大家各自忙於課業或工作，樂團也只能無奈解散。

張立民表示，他退伍後進入科技業工作，後來自己創業開了一間小公司，經多年打拚，生活逐漸穩定，某次工作之餘，突然想起高中時玩樂團的快樂點滴，決定嘗試聯繫當年的團員，相約再組樂團「一起找回年輕的時光」。

經聯繫，張立民找到同樣對音樂仍有熱情的好友，包括曾在音樂界工作一段時間、後來因與神明結緣而在家中開設神壇供人問事的46歲徐清福「阿福」，擔任鼓手；以及接手家中50年老麵店生意的46歲彭峻哲「峻哥」，擔任貝斯手；而年紀最輕的36歲陳秉洋則擔任吉他手，平時是一名室內設計師。

張立民說，因希望團員們不同的生活體驗，融入在搖滾精神內，同時也盼團員們能相處融洽，決定將團名取為「銨科融合樂隊」，大家會利用假日到阿福家練習，因此阿福家的神壇時常會變成練習室。

阿福表示，團員4人因為音樂而在一起，雖平時忙於工作與各自人生，但生活上彼此都是超級好友，互相扶持與幫助。

阿福說，他們主要演唱自創歌曲，包括描述團員們不同生活歷練的「融合之歌」、因太陽花學運有感而發創作的「天的囝仔」、鼓勵大家勇敢追夢的「勇氣」等。

阿福說，樂團不定時會有演出機會，多為公益性質表演，除了回饋社會，也希望藉由他們的故事，鼓勵更多熱愛音樂的年輕人勇敢追夢。（編輯：陳俊碩）1080127