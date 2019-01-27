認同李家同理念 義賣畫作捐助弱勢生

（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）花蓮一家民宿負責人楊心彤，認同前暨大校長李家同的理念，今年第二度將全年畫作義賣所得捐助博幼基金會，希望盡個人力量，幫助弱勢孩子，鼓勵他們不要放棄任何學習機會。

楊心彤說，她在花蓮市海濱街經營民宿13年，閒暇時畫油畫、手做小點心分享顧客。106年開始將畫作義賣，籌募費用捐助博幼基金會，去年因為不景氣，募款成效不佳；今年賣出油畫作品12幅，募得新台幣18萬元，扣除材料費等，將12萬元捐助財團法人博幼社會福利基金會。

楊心彤說，她是李家同的「鐵粉」，敬佩李家同馬不停蹄的行愛，知道李家同創立博幼基金會，她願終身為此基金會努力；也願分享複製回饋社會的愛心，期待一年比一年更好。

博幼基金會副執行長吳文炎今天特別來到花蓮楊心彤的民宿，回贈感謝狀。他說，會將善款用在孩子身上，包括課業輔導、請老師、教材、場地等費用。過去很少有民宿業者捐款，相信每一個人都有他的方式和能力來助人。

吳文炎說，博幼基金會無財團支持，都是小額捐款，幫助偏鄉弱勢學生在學習的路上給予更多協助。目前全台有18個課輔中心，91年成立至今幫助國中小學生2100多人次；在東部宜蘭、台東都有設置課輔中心，預計今年在花蓮設置。（編輯：李錫璋）1080127