新北稽查賣場春節公安 防非洲豬瘟列重點

春節將至，新北市政府28日就轄區內大型商場、百貨公司等展開公共安全及室內空氣品質檢查，同時為配合防制非洲豬瘟，要求業者拒絕販售來路不明的肉品。（市府提供）中央社記者王鴻國傳真 108年1月28日

（中央社記者王鴻國新北28日電）春節將屆，新北市政府針對轄內大型商場、百貨公司等場所展開公共安全及室內空氣品質檢查；同時，為配合防制非洲豬瘟，市府要求業者拒絕販售來路不明肉品。

市府指出，春節前夕是消費高峰期間，年貨大街及商場等公共場所湧入大量人潮，考量業者因應購買人潮大量進貨、貨品堆積食品衛生及避難逃生問題，為維護消費者公共安全及食品安全，市府公安專案稽查小組今天上午前往中和區南山威力購物中心家樂福、雙和醫院附設護理之家等2處，進行公安及食安聯合稽查。

市府表示，稽查重點包括年貨及食品標示及儲存環境是否符合衛生規範，防止來路不明的肉品造成豬瘟疑慮，另同時針對室內空氣品質、消防安全設備是否動作正常、安全梯、走道、逃生避難通道、緊急進口等安全設施是否通暢無阻，防火區劃、自動防火鐵捲門下方、排煙室是否違規設攤或堆置雜物。

市府表示，衛生局已特別加強查核食品製造、標示及作業環境衛生；工務局也同步針對轄內31家大型商場、百貨公司等場所進行為期10天的公共安全檢查，如發現有公安、食品、環保相關缺失，將要求業者立即改善。配合防制非洲豬瘟，市府要求業者拒絕販售來路不明肉品。巡查檢驗結果室內空氣品質符合標準。（編輯：方沛清）1080128