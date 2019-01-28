保護黑面琵鷺 環團籲保持完整永安溼地

高雄鳥會等環保團體28日拜會高雄市工務局長吳明昌，希望保持完整的永安溼地，共同保護黑面琵鷺和推動溼地廊道政策，免於破窗的命運。（高雄鳥會提供）中央社記者陳朝福傳真 108年1月28日

（中央社記者陳朝福高雄28日電）黑面琵鷺是全球瀕危的鳥類，也是溼地的代表性物種，高雄鳥會、台南鳥會等環保團體今天盼保護完整的高雄永安溼地，保護台灣的驕傲（黑面琵鷺）和搶救空氣品質。

1月26日至27日是全球黑面琵鷺普查的日子，高雄鳥會等環團今天拜會高雄市工務局長吳明昌，希望高雄市政府與保育團體站在同一陣線，共同保護黑面琵鷺和推動溼地廊道政策，免於破窗的命運。

高雄鳥會總幹事林昆海表示，永安溼地記錄到的黑面琵鷺數量有68隻，與茄萣溼地兩處的黑面琵鷺數量高達200隻以上，超過全球數量的5%，是台灣的驕傲。目前是南台灣非常重要的賞鳥景點與重要候鳥棲地，應該提升為國家級而非只是地方級的溼地。

茄萣生態文化協會總幹事鄭和泰剛完成黑面琵鷺調查，發現永安溼地的黑面琵鷺只有68隻，相較於之前北側溼地尚未抽乾時，少了約100隻，過去黑面琵鷺會利用北側的溼地休息、覓食。整體黑面琵鷺可以利用的溼地面積整整少了80公頃。

台灣濕地保護聯盟秘書長鄭仲傑指出，原本永安溼地面積高達130公頃，現在重新公告的面積僅有41公頃加上15公頃的緩衝區，保育利用計畫應該涵蓋原有範圍的溼地復育工作。

環團認為台電公司為興建新的燃氣電廠，要開發永安溼地北側約78公頃的溼地，盼高雄市政府堅持溼地廊道政策溼地保育法溼地零淨損失的原則，要求台電公司原廠址重建、燃煤電廠老舊燃煤機組應先拆除提前除役。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，7日環團曾拜會高雄市環保局長袁中新，請與民間團體一起出席即將在環保署舉行的環評會，共同要求台電興達電廠燃煤機組今年底提前除役，以儘快將空污減量，同時還可利用原廠區空出的空間興建燃氣機組，避免再破壞鄰近的溼地，因此再拜會工務局。

興達電廠環評更新案第三次專案小組審查即將於2月19日進行。吳明昌表示，會請工務局工程企劃處長鄭元宗參與環評審查會議。他也認同要保護溼地、發展觀光，空污的管制非常重要，市府非常重視溼地廊道和黑面琵鷺等水鳥是重要的觀光資源。（編輯：李錫璋）1080128