彰化國中小遴選校長異動爭議落幕 順利交接

（中央社記者蕭博陽彰化縣31日電）彰化縣國中小學校長遴選異動爭議日前解套後，今天順利進行交接，彰化縣副縣長洪榮章感謝校長對教育付出，也期望校長們持續為彰化教育努力。

被稱為彰化版「卡管案」的彰化縣國中小學校長遴選，經教育部公文說明縣長卸任交接人事凍結不含國中小學校長後，預定異動卻一度喊卡的人事案最後順利進行，縣政府今天在民生國小舉行「彰化縣中小學校長交接典禮」，由副縣長洪榮章代表縣長王惠美主持。

洪榮章說，校長交接是薪火相傳重要時刻，教育是百年大業，他代表縣長王惠美祝福所有新任校長，也希望校長到校後，全心投入打造更優質教育環境，做好教育工作，國家與社會進步需要教育扎根，期勉校長們全心投入教育領域。

根據教育處資料，這次校長遴選結果共有國中校長3人留任、2人調任、2人新任；國小校長10人留任、1人續任、18人調任、3人新任，接任校長任期自108年2月1日到112年1月31日；另外，彰化縣107學年度第2學期未辦理高中校長遴選作業，二林高中及和美高中校長退休，由縣府核派代理人員。

彰化縣國中小學校長遴選委員會去年11月召開會議，會後公布校長異動名單，異動校長預定今年2月1日到新學校報到，但遴選委員會本月再開會，提出依規定受理時間需為每年12月或1月，但去年受理時間卻是11月，且縣長卸任交接時人事凍結是否包括校長等疑問，教育處請示教育部未獲答覆，為避免爭議而暫不異動。

教育處本月16日接到教育部電子公文，說明人事凍結不含國中小學校長，教育處立即召開遴選委員會議，決議原異動卻暫停實施的校長，如期在原定2月1日報到，因此縣府今天辦理交接典禮。（編輯：陳俊碩）1080131