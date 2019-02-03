調皮男孩轉大人 高興的社會企業夢

溫馨廚房送暖3（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗青年「高興」高中時創辦「溫馨廚房」為獨居長者送熱湯，轉眼5年多過去，這個年幼時在父母眼中調皮好動的男孩，對於溫馨廚房有了更強大的夢想，希望轉型餐飲社會企業。

目前就讀大三的高興，出身志工家庭，自小受到父母親熱心投入志願服務耳濡目染，經常跟著大人們分送物資，102年準備升高一那年暑假，創立「溫馨廚房」服務三義鄉內的獨居、困苦長者。

正值青春的男孩，願意犧牲假日為弱勢老人提供宅配到家的客製化湯品，感動不少人，高興也因此在104年榮獲第15屆保德信青年志工菁英獎，並在5000多名參選人中，拿下「唯二」的親善大使獎，代表台灣赴美與全球青少年志工交流，此後，「溫馨廚房」的故事更廣為流傳，組織規模及服務範疇也日益擴大。

「高興小時候其實很調皮」父親高景鳴說，高興從小活潑好動、似乎總停不下來，在家裡只要無聊，弟弟往往被他弄得又哭又叫，他們住在三義街上，卻不敢讓孩子念市區學校，反而刻意安排高興到偏遠小校就讀，純粹只因為「班上同學只有4、5人，儘量降低萬一不小心弄傷同學的風險」。

高景鳴和妻子曾淑敏都是美術老師，長期投入志願服務，也積極推動家庭志工。高景鳴說，他自己2歲時喪母，父親本有意將他送養，被鄰居婆婆媽媽極力勸阻，好不容易在社區媽媽們的熱心幫忙照顧下成長，因此，高中開始，他經常到孤兒院做公益，後來為了追木雕師女兒，追到苗栗三義，就此落地生根。

高景鳴夫妻熱心投入在地公益社團，國小階段的高興上半天課回家後，下午經常跟著父母一起到獨居長輩家中訪視、分送物資，那時的他頂多只能幫忙抱包米、拎罐油同行，向老人家問聲好，就到一旁玩土、抓蟲去了，但高景鳴認為，這樣的過程，想必在孩子心裡，起了一定的作用。

高興國三畢業暑假，透過基督教三義長老教會「真心有夢計畫」，獲得第一筆資助9000元，成立「溫馨廚房」。高景鳴一度半信半疑，兒子會不會三分鐘熱度？但第一年冬天，高興主動提出送湯次數應該增加，他心想「是玩真的」。

從一開始的單打獨鬥，「溫馨廚房」號召更多青少年志工加入，發展日益系統、組織化，但其實期間也曾4次面臨即將斷炊危機，所幸都及時獲得外界愛心資助，讓廚房持續運作至今。

高景鳴指出，孩子願意嘗試參與公益服務，大人的支持很重要，「當他有一點能力想要付出、服務的時候，我們就是支持他」無論背後籌錢、出力多麼辛苦，「孩子心中燃起了小火苗，我們當然要小心呵護，別被外在壓力澆熄了熱情」；直到這兩年，高興上了大學，他才開始試著讓高興承擔經費壓力、籌措財源。

這幾年來，高興獲邀到各地下上百場的經驗分享，面對媒體也總能侃侃而談，他還在校內學生餐廳開了飲料店，每賣出一杯飲料，就捐助一元挹注「溫馨廚房」。

許久不見，高興已經是個身高逾180公分的大男孩，他說，現階段的夢想是「溫馨夢想廚房實體據點」，轉型成為餐飲社會企業，打造一處能夠自給自足的故事餐廳，同時提供長者、青少年代間互動學習的空間。

他深信，只要有一顆願意的心就做得到。

這個當初調皮搗蛋兒子的轉變，有點超乎高景鳴預期。高景鳴謙虛笑說，「的確是蠻乖的」，也感謝這麼多年來，一直有許多來自社會各界力量，支持高興不斷走下去。（編輯：李錫璋/卞金峰）1080203