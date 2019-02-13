台中媽祖文化節開跑 欣賞表演兼求平安

「2019台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華」活動開跑，台中市政府13日舉辦宣傳記者會，市長盧秀燕（2排右7）在文化局代理局長張大春（2排左6）陪同下出席，向遊客推廣台中媽祖文化。中央社記者蘇木春攝 108年2月13日

（中央社記者蘇木春台中13日電）「2019台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華」活動開跑，台中市政府邀請國內外逾40組表演團隊，在全市12座百年宮廟匯演，台中市長盧秀燕今天邀請民眾參加及向媽祖祈求平安。

台中市政府今天為文化節舉辦宣傳活動，由藝人吳鳳扮演「媽祖報馬仔」開場，盧秀燕也在台中市文化局代理局長張大春陪同下出席記者會，向遊客推廣台中的媽祖文化。

盧秀燕致詞時表示，感謝各宮廟主委長期經營，讓台中市的媽祖文化特別興盛，文化節也讓本土與國外表演團體有展出機會，邀請民眾一起欣賞精彩表演，並向媽祖祈求平安。

張大春指出，文化節邀請超過40組表演團隊，在全市12座百年宮廟帶來12場匯演。今年以「媽祖同行」為主題，傳達信徒每年跟隨媽祖行走各地的虔誠，融入宗教、藝文與在地等特色文化與內涵。

台中市文化局表示，除了新社九庄媽已在9日舉辦首場演出，16日台中樂成宮、18日大里杙福興宮，19日大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮、南屯萬和宮，共5場元宵晚會將陸續登場。

此外，豐原慈濟宮、社口萬興宮、北屯南興宮、台中萬春宮、梧棲朝元宮及大肚萬興宮等宮廟，也將於4至5月安排表演團隊匯演。

文化局指出，除大甲鎮瀾宮場次外，活動現場將同時舉辦摸彩活動，在每場次開場前30分鐘於服務台發放限量摸彩券，活動詳情請可上台中市政府文化局網站查詢。（編輯：戴光育）1080213