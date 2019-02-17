鄭世維邀韓盧侯助選 余天盼炒熱選情

（中央社記者王鴻國新北17日電）三重立委補選國民黨參選人鄭世維力邀高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜合體助選造勢；民進黨參選人余天對此表示，「我也希望他們來，把三重選情氣氛炒熱」。

余天今天成立競選總部，由於原址是才因案入獄的前立委高志鵬服務處，他受訪時表示，李亞萍說不要在這裡成立競總，但他認為沒關係，臨時也很難找，現在他接著繳房租，「能省則省」。何況這裏風水很好，高志鵬也選上並做了兩屆立委。

他被問到鄭世維擬找高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜等3人合體助選造勢一事時表示，「我也希望他們來，把三重選情氣氛炒熱，對雙方選情都好」，中央對三重選情蠻緊張，也積極助選，希望能刺激黨中央能「多派大人過來」。

余天今晚將舉辦大型造勢晚會，邀行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰及前行政院長游錫堃等人站台。余天表示，他全家和一些演藝界朋友都會來助選，而他全家人是助選黃金陣容，全家合體戰力更強。

鄭世維今天上午到三重重新橋下觀光市集（跳蚤市場）拜票，一路上獲不少路人及攤商歡迎，他受訪時對余天今晚將舉辦大型造勢活動一事表示，他23日下午也將舉辦大型造勢活動，各自催化支持群眾及表達政見訴求，能夠讓老百姓知道他能為地方做什麼事。

至於邀約韓國瑜、侯友宜、盧秀燕助選一事，鄭世維表示，侯友宜基本上一定來的，韓國瑜也已經把行程列入了，盧秀燕的辦公室也跟他洽談，23日下午會來。這些結果朝向正面發展，3個人都會來。

鄭世維強調，立委補選選情相對冷淡 ，大家都在討論2020總統大選，但最重要的大選前哨戰是立委補選，韓、侯、盧3人合體對選情的宣傳效果相當大，也能讓民眾知道3月16日有4個區域的立委補選，對三重選情也有宣傳拉抬作用。（編輯：張銘坤）1080217