謝龍介拚台南立委補選 韓國瑜吃虱目魚相挺

（中央社記者楊思瑞台南17日電）國民黨台南市立委補選參選人謝龍介今天下午在遠東科技大學舉辦競選總部成立造勢活動，高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜等人出席相挺，並現場製作虱目魚料理，力推在地農漁產。

謝龍介下午在遠東科技大學體育館舉辦競選總部成立造勢活動，館外還安排農漁產品展示攤位，邀請農民販售鳳梨、虱目魚等在地農漁產品。謝龍介邀請韓國瑜、侯友宜、雲林縣長張麗善等人一起動手，現場煎虱目魚肚、煮虱目魚丸湯。做好後搭配滷肉飯一起吃，力推台南在地新鮮農產。

隨後眾人轉進入體育館內，與趕到現場的台中市長盧秀燕同台造勢，並陸續發表演說。現場湧入大批支持者，還有韓國瑜的支持者大喊「總統好」。韓國瑜連忙回應說，今天是謝龍介大喜的日子，不應該把焦點放在他身上。

謝龍介表示，這次參選理念是要幫台南農漁產品找出路，已獲得很多農漁民的共鳴。知道今天韓國瑜等人要來站台後，還有更多農漁民表態，希望找韓國瑜來為農漁產品代言。

韓國瑜表示，謝龍介這次參選的目標清楚，就是要讓人能進得來台南、台南的農漁產品賣得出去，幫人民打出一條活路。政治人物常忘記要讓人民過好生活，相信謝龍介當選後，一定會讓台南鄉親過更好的日子。

韓國瑜說，他向台南鄉親保證，如果謝龍介能選上立委，台灣民主政治一定會有改變，也會有全新的南台灣出現。這也顯示，以後政治人物一定要把人民放在第一位，而不是權力。（編輯：陳俊碩）1080217