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台中東勢新丁粄節 展出120斤傳統大粄

最新更新：2019/02/17 17:51
2019台中東勢新丁粄節17日在東勢客家文化園區熱鬧開幕，現場展出重達120斤的新丁粄，由台中市長盧秀燕（中）等人一起進行揭粄、切粄儀式。中央社記者趙麗妍攝　108年2月17日
2019台中東勢新丁粄節17日在東勢客家文化園區熱鬧開幕，現場展出重達120斤的新丁粄，由台中市長盧秀燕（中）等人一起進行揭粄、切粄儀式。中央社記者趙麗妍攝　108年2月17日

（中央社記者趙麗妍台中17日電）「2019台中東勢新丁粄節」今天在東勢客家文化園區舉辦開幕式，展出120斤的傳統新丁粄，還有鬥粄比賽、丟炮城表演、客家團體表演等活動，民眾可體驗客家文化。

東勢新丁粄節今天在東勢客家園區登場，台中市長盧秀燕、行政院客委會副主委楊長鎮等人為大型傳統新丁粄進行揭粄、切粄，立委江啟臣、台中市議員冉齡軒、蔡成圭到場共襄盛舉。

盧秀燕表示，新丁粄節是東勢年度最重要的活動，在客家庄已流傳百年以上，代表客家人知恩惜福，製作「新米粄」答謝土地公土地婆庇佑家中人丁興旺，期盼大家持續發揚客家傳統文化，促進東勢經濟觀光產業發展。

東勢區公所表示，東勢新丁粄節即日起至19日，在東勢客家園區有120斤傳統新丁粄展示、團體組的拼大粄比賽及客家特色產業展售。在文化街附近的廟宇則有求子及還願儀式、求文昌儀式、擲筊祈福活動、丟炮城等，讓大家體驗東勢好客的熱情。（編輯：陳俊碩）1080217

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