這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點
地方

月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱
兩岸

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦
國際

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦

16歲青年CPR壓不停 救回運動休克男子
地方

16歲青年CPR壓不停 救回運動休克男子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

中途之家虐貓案 彰化動防所:趕送養程序瑕疵

最新更新：2019/02/18 15:43

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）台灣動物緊急救援小組公布影片，指彰化縣流浪狗中途之家有人虐貓；彰化動防所說，當天是為了趕著送養10多隻小貓，中途之家員工才會在沒麻醉的情形下直接把貓捉出，會檢討流程。

台灣動物緊急救援小組昨天接到民眾傳來一段影片，影片內容為一名男子拿鐵桿伸進鐵籠，用鐵環絞住一隻流浪貓脖子再強拖拉出，完全不顧貓咪痛苦掙扎，接著另一名人員持疑似針筒物品麻醉這隻黑貓，男子還用腳踩著貓尾巴，完成作業後，再用鐵環勒住貓頸塞入運輸籠，提供影片的民眾指拍攝的地點是彰化縣流浪狗中途之家。

彰化縣動物防疫所長董孟治今天指出，影片拍攝的地點的確是流浪狗中途之家無誤，不過他們調查後發現，影片是在去年11月拍攝，當時是有民眾原本要分2天領養19隻流浪貓，不過卻臨時改變主意要一次帶走。

董孟治說，原本貓咪在送養前，收容所都會先幫貓咪施打鎮靜劑，以便植入晶片以及施打狂犬病和三合一疫苗，不過民眾因為要把貓帶到屏東安置，想要一次帶走，收容所考量到交通等問題，答應了對方，但當時只有一名獸醫和一名臨時人員。

董孟治表示，獸醫和臨時人員趕著一次處理19隻貓咪的領養程序，加上沒有事先麻醉，貓咪又很敏感，為了要把貓抓出籠子，才會用到捕犬網等工具，動作才會比較粗魯，過程中人員也有被貓咪咬傷或抓傷。

董孟治說，會檢討工作人員抓貓的動作和流程，未來會改用更人性化的捕捉工具，也會加強相關人員的訓練。（編輯：吳佳穎）1080218

地機族