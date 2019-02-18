全家皆是原住民 花蓮9旬嬤原民身分遲了63年

花蓮91歲的阿嬤曾玉珠（左），父母、兄弟姊妹、自己的後代皆為原住民族，但因早年疏忽，未登記原民身分，日前終於完成心願回歸祖籍。右為曾玉珠兒子。中央社記者李先鳳攝 108年2月18日

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）花蓮91歲的曾玉珠阿嬤，父母、兄弟姊妹、自己的後代皆為原住民族，但因早年疏忽，未登記原民身分；日前她孫子跟花蓮縣議員魏嘉彥提及，終於助她完成心願回歸祖籍。

曾玉珠阿嬤生於民國17年，雖然全家都具有原住民身分，但疑似當年台灣光復後國民政府45年頒布原住民身分認定時，曾阿嬤獲得錯誤資訊而未取得自己的族籍。數10年來她心中始終有遺憾。

曾玉珠阿嬤孫子與魏嘉彥是朋友，日前提及此事，魏嘉彥熱心協助，與里長杜曉炬等研究戶籍法相關法條，幫助曾阿嬤完成願望。拿到新戶口名簿當下，曾阿嬤開心地掉下眼淚。

雖然曾阿嬤年事已高，無法聽清楚別人所言，但她透過兒子表示，從豐濱阿美族部落嫁過來，早年錯失登記原住民身分機會，如今十分感謝大家幫忙。

魏嘉彥說，所幸曾玉珠阿嬤的戶口名簿資料都保存完整，經查詢相關法規、得到戶政事務所的協助後，終於在2月15日成功恢復原住民身分。（編輯：吳佳穎）1080218