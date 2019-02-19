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重回小時候記憶 後山部落打彈弓正夯

最新更新：2019/02/19 13:06
原住民部落現在流行彈弓競技，彈弓造型充滿原住民創意，民進黨立委陳瑩（左）表示，希望繼射箭後，彈弓能成為部落重要活動。（陳瑩服務處提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年2月19日
原住民部落現在流行彈弓競技，彈弓造型充滿原住民創意，民進黨立委陳瑩（左）表示，希望繼射箭後，彈弓能成為部落重要活動。（陳瑩服務處提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年2月19日

（中央社記者盧太城花蓮19日電）繼傳統弓箭後，原住民部落現在流行彈弓競技，彈弓造型充滿原住民創意，拉放、射擊間重回小時候的記憶。

過去農村小男生都會擁有一把自己喜歡的彈弓，後來這個普遍的玩具逐漸消失，最近在原住民部落又慢慢恢復。花蓮縣吉安鄉小台東部落17日還特別舉辦第一屆彈弓交流賽，吸引上百人參加。

「嚇一跳，沒想到這麼多人」，負責籌畫比賽的小台東部落頭目陽光福說，活動當天讓他很驚訝，原來那麼多人喜歡彈弓，還有遠從台北、桃園、台東部落的族人來觀摩。

陽光福表示，部落族人大部分都是從台東縣鹿野移民到花蓮，所以部落正名為「小台東部落」。目前部落推展彈弓活動，希望推廣發揚這項小時候大家都愛玩的玩具。

立法委員陳瑩也趕往參觀，事後將影片放在臉書上獲得很大回應。她說，這兩天許多鄉親打電話到立法院，詢問有關彈弓的製作和相關問題，充滿了興趣，希望繼射箭後玩彈弓成為部落的新興活動。

「原住民太有創意了」，陳瑩說，每支彈弓都有主人的巧思，展現擁有者和創造者的風格，還有人裝上針當作準星，「太有才了，這就是原住民和生活的關係」。

陳瑩說，教練特別挑一支彈弓讓她試試，這支造型特殊的彈弓超好用的、很準，她現在已經能將彈珠打在中心的旁邊了。(編輯:孫承武)1080219

花蓮縣吉安鄉小台東部落17日舉辦第一屆彈弓交流賽，民進黨立委陳瑩（圖）到場參與，她說，彈弓造型充滿原住民創意，教練也特別挑一支彈弓讓她試試。（陳瑩服務處提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年2月19日
花蓮縣吉安鄉小台東部落17日舉辦第一屆彈弓交流賽，民進黨立委陳瑩（圖）到場參與，她說，彈弓造型充滿原住民創意，教練也特別挑一支彈弓讓她試試。（陳瑩服務處提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年2月19日
花蓮縣吉安鄉小台東部落17日舉辦第一屆彈弓交流賽，民進黨立委陳瑩（前左）也特別到場。她說，「原住民太有創意了」，每支彈弓都有主人的巧思，展現擁有者和創造者的風格。（陳瑩服務處提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年2月19日
花蓮縣吉安鄉小台東部落17日舉辦第一屆彈弓交流賽，民進黨立委陳瑩（前左）也特別到場。她說，「原住民太有創意了」，每支彈弓都有主人的巧思，展現擁有者和創造者的風格。（陳瑩服務處提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年2月19日
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