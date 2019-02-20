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消防署辦搜救犬評測 認證中級高級達國際水準

最新更新：2019/02/20 16:33

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）內政部消防署今天起舉辦搜救犬國際評測，項目分為服從暨敏捷、瓦礫堆搜尋、廣域搜尋，通過評量認證中級、高級的搜救犬即具備國際級作業水準與素質，能立即投入國內外任務。

為持續提升災害搜救犬水準，內政部消防署今天起在南投縣竹山鎮消防署訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」3天，吸引多個縣市消防局、民間搜救協會、消防署等共50隊參加。

消防署表示，評量項目分為服從暨敏捷、瓦礫堆搜尋、廣域搜尋，並依能力分為V級（初級）、A級（中級）、B級（高級），通過評量認證A級（中級）、B級（高級）的災害搜救犬即具備國際級作業水準與素質，更能立即調用投入災害搶救行列，強化人命搜救效能。

實際觀察搜救犬與領犬員參與瓦礫堆搜尋測驗情形，待救者躲藏覆蓋物或瓦礫殘骸下方，搜救犬在場地範圍內搜尋時，要不受悶燒、噪音、敲擊聲等人為干擾，並在時限內找出待救者，結束後由裁判官說明警示操作、自主性、搜索欲望、策略與團隊合作等細項評分。

消防署指出，建築物倒塌、瓦礫堆四散等惡劣情況下，有敏銳嗅覺的搜救犬是不可或缺的搜救幫手，消防署民國101年5月成為國際搜救犬組織（International Rescue Dog Organisation, IRO）正式會員起，便參照IRO國際評量規則，定期舉辦國際評測並由IRO派裁判官來台灣鑑測。（編輯：翁翠萍）1080220

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