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干擾屏東台灣燈會 38架未申請無人機遭驅離

最新更新：2019/02/24 16:46
2019台灣燈會在屏東，今年燈會占地廣闊，處處精彩，現場對於民眾利用無人機空拍訂有相關規範，對於未事先申請的無人機，大鵬灣國家風景區管理處也派員運用科技儀器鎖定干擾，截至23日已驅離38架無人機。（鵬管處提供）中央社　108年2月24日
2019台灣燈會在屏東，今年燈會占地廣闊，處處精彩，現場對於民眾利用無人機空拍訂有相關規範，對於未事先申請的無人機，大鵬灣國家風景區管理處也派員運用科技儀器鎖定干擾，截至23日已驅離38架無人機。（鵬管處提供）中央社　108年2月24日

（中央社屏東縣24日電）在屏東舉行的台灣燈會被喻為「史上最美」，Intel無人機秀讓民眾讚嘆，但燈會規範無人機拍攝，鵬管處對於未申請的無人機，已派狙擊手驅離38架。

大鵬灣國家風景區管理處今天表示，為考量遊客安全，訂定並公告無人機管制注意事項，提供想使用無人機的人或單位提出申請，於完成投保責任險等程序，經審查核准後才可於指定地點起飛。

鵬管處表示，為了避免影響Intel無人機表演或撞擊傷害遊客安全，未經申請的無人機，派專人進行訊號干擾及通報警方到場處理。

無人機拍攝最遲必須於預定升空日前的七天，檢附申請書與投保證明文件向鵬管處管理課提出申請。（編輯：陳俊碩）1080224

2019台灣燈會在屏東，燈會現場對於民眾利用無人機空拍訂有相關規範，提醒想空拍的民眾，最晚需於預定升空日前7天，檢附相關文件向大鵬灣國家風景區管理處提出申請，否則將遭驅離。（鵬管處提供）中央社　108年2月24日
2019台灣燈會在屏東，燈會現場對於民眾利用無人機空拍訂有相關規範，提醒想空拍的民眾，最晚需於預定升空日前7天，檢附相關文件向大鵬灣國家風景區管理處提出申請，否則將遭驅離。（鵬管處提供）中央社　108年2月24日
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