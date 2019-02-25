彰化市鐵路高架化 縣府：全力補件

（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）彰化市鐵路高架化計畫由國家發展委員會退回補件，對此，彰化縣政府工務處今天表示，中央有意見，地方政府一定全力補件。

聯合報報導，彰化市鐵路高架化計畫由國家發展委員會退回補件，對此，交通部長林佳龍今天表示，應該是誤會，目前正根據審查要點程序進行，地方政府要提完整可行性計畫，希望彰化縣政府加油。

彰化縣政府工務處長林漢斌則說，中央有意見，地方政府一定會全力補件，例如，台鐵雖然實質參與並同意計畫，但縣政府仍被要求檢附台鐵同意函，不過台鐵是交通部管轄，不解為何要求地方政府須取得台鐵同意函，但中央既然有要求，縣府已請台鐵協助辦理。

另外，林漢斌指出，計畫雖檢附彰化縣議會同意函，內容大意為「彰化縣議會全力支持」，但未具體允諾會通過新台幣80多億元地方配合款，因此，也被中央要求具體載明金額，但隨著計畫調整如二軌變四軌，配合款金額也跟著變動，希望待未來細部計畫再精確估算。

林漢斌強調，中央有要求，地方政府會全力配合，補件前將再與國發會、交通部研商，討論如何修改。

據了解，彰化縣政府收到的公文主旨為，檢陳彰化縣政府「彰化市鐵路高架化可行性研究」報告書一案，請重新檢討後再行報院。

彰化縣長王惠美日前表示，彰化人已等待彰化市鐵路高架化20年，地方也爭取20年，軌道工程分三階段，一是台中到彰化的捷運綠線，還有從綠線銜接彰化市鐵路高架化，以及從彰化市再延伸到鹿港鎮的輕軌。

王惠美也質疑說，政府執政要有一貫性，這非常重要，才能取信於民，「過去標準是這樣，為何選舉之後，標準又不一樣？」這使人非常存疑，所以，還是期待中央政策能有一貫性。

王惠美也說，希望中央不要用行政程序卡住地方發展，也希望彰化縣籍立法委員能全力爭取彰化建設，建設不分藍綠，希望縣籍立法委員一起努力，全力爭取為地方發展。（編輯：陳俊碩）1080225