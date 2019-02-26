二二八連假 宜蘭縣21所國中小校園免費停車

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）二二八連假將屆，宜蘭預料將再度湧入眾多遊客。宜蘭縣政府今天表示，在這4天連假中，將開放蘇澳港碼頭還有縣內21所國中小校園，供遊客免費停車。

宜蘭縣政府交通處交通規劃科長李雅蘋今天受訪表示，統計歷年連續假日車流情況，預估二二八連假國道5號南下車潮較多時段，將會在連假第1、2天的日間及第3天的上午。

李雅蘋指出，北上車潮較多時段，會出現在連假第3天的中午、夜間及最後一天的日間，建議用路人即早規劃旅遊行程，避開尖峰時段或行駛替代道路，最好多搭乘台鐵或是國道客運等大眾運輸工具，前往宜蘭旅遊；相關大眾運輸業者屆時將提供折扣優惠。

交通處表示，連續假期間為因應南方澳龐大停車需求，蘇澳港部分碼頭將做為臨時停車場，供民眾免費停放。縣內21所國中小學校在連假日間也開放免費停車，共計約750個停車位。

交通部公路總局第四區養護工程處表示，依據他們預測，二二八連假蘇花路廊（蘇花公路與蘇花改）南下交通尖峰時段將出現在28日；北上交通尖峰時段將出現在3月2日，也就是連假第3天，呼籲用路人避開交通尖峰期。（編輯：卞金峰）1080226