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蘭展美景曝光 黃偉哲：不會讓大家失望

最新更新：2019/02/26 20:22

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府今天在後壁區台灣蘭花生物科技園區舉辦2019台灣國際蘭展宣傳記者會，各展場首次曝光。市長黃偉哲表示，邁入第15個年頭的蘭展每年都有新亮點，不會讓大家失望。

黃偉哲受訪表示，台灣國際蘭展將於3月2日到11日登場，相信一定是全國聚焦、矚目的中心點。台南市在春節期間吸引逾700萬人次觀光客，多元的活動與觀光景點，從鹽水蜂炮、月津港燈節、再到國際蘭展，展現台南的生命力與無窮創意。

黃偉哲表示，蘭展從台南縣時期到縣市合併之後，今年已經邁入第15個年頭，每年都有新的亮點，但每年也面臨新的挑戰，一定不會讓大家失望。

他說，今年台灣蘭花品種商業服務中心的啟用，就是一個新的轉型。全球大概每6株蘭花就有一株是台灣生產的，台南有這麼多優秀的農民，種出鮮豔、璀璨、漂亮的高品質蘭花，但還需要以台灣蘭花為品牌的通路。成立蘭花品種商業服務中心，可帶領各國買家了解台灣蘭花產業的興盛。

台南市政府指出，今年蘭展規劃「蘭境館」、「競賽館」、「蘭創館」、「蘭花市集館」、「商務館」、「文創設計主題展－蘭美食」及海外景觀大道、戶外蘭花公園等區域。另外，還推出蘭展相關旅遊配套及好康優惠，民眾可上活動官網查詢。(編輯:吳佳穎)1080226

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