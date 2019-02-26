大倉媽祖文化園區是否續建 澎湖交民調決定

停擺4年的大倉媽祖文化園區是否續建，澎湖縣政府表示，3月中旬將舉辦公聽會，並進行長達一個半月的全民調，根據民調結果再做決定。（資料照片）中央社 108年2月26日

（中央社澎湖縣26日電）澎湖白沙大倉媽祖文化園區是否續建，正反方都有支持者。澎湖縣政府今天決定於3月中旬起舉辦公聽會以及一個半月的全民調，屆時再依民調作決定。

澎湖白沙鄉長宋萬富及代表會主席吳正利在今年1月底與大倉村民向澎湖縣長賴峰偉遞交「重啟大倉觀光文化園區」陳情書，希望重啟已停建4年的大倉媽祖文化園區。

保持中立的澎湖縣政府今天邀集大倉媽祖文化園區正、反雙方代表，包括支持的宋萬富、反對的吳雙澤等各4位代表一起討論，獲得初步的共識。

澎湖縣府表示，大倉媽祖文化園區是否續建，今年3月中旬，由正、反雙方各3名代表進行公聽會，每人有10分鐘的論述，現場並透過地方有線直播，公聽會之後，將進行長達一個半月的全民調，將視民調結果再作決定。

縣府指出，澎湖大倉媽祖文化園區案，是前縣長王乾發任內推動，當時編列新台幣5億餘元興建，園區內並規畫有一座高達66公尺的媽祖銅像，澎湖縣議會當年還曾附帶決議要縣府向外募款3億元和向中央爭取到5000萬元補助等，但全都跳票。前任縣長陳光復上任，經過3個月的評估後決定不續建，當時還考慮以現有設施轉型設置法國村等構想，但未獲推動而閒置至今。

澎湖縣府祕書陳其育表示，大倉媽祖文化園區在陳光復上任後終止，未來若要重建，必須重提計畫、重編預算，送議會審議。（編輯：吳佳穎）1080226