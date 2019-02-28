整頓停車 澎租車專區與停車管理雙管齊下

澎湖觀光季即將開鑼，澎湖縣政府為維護停車秩序與行車順暢，3月1日起將啟動「租車專區」與「停車秩序整理」專案勤務，加強整理市區路邊及人行道違停。中央社 108年2月28日

（中央社澎湖縣28日電）澎湖觀光季即將開鑼，澎湖縣政府為維護良好停車秩序與行車順暢，明起「租車專區」與「停車秩序整理」專案勤務，雙管齊下，加強整理市區路邊及人行道違停，讓道路順暢及確保行人通行。

澎湖縣政府警察局為解決中正路商圈周邊路段，包括馬公中正路（自中正國小起至中山路）、中山路、仁愛路、光明路段（惠民一路起至中正路及重慶街起至民權路）、中興路段（建國路起至重慶街）及民福路段（中山路起至仁愛路）等路段。自3月1日起上午8時至晚上10時止，禁止機車停放人行道，違者將進行移置。

至於，人行道上原有的機車停車格及機車停放區，仍然可停車，不可停車的部分是機車格和機車區之外的人行道，警局籲請各機車駕駛人，確實遵守路邊停車規定，共同維護市區停車秩序。

另外，澎湖縣政府在馬公港郵輪碼頭廣場規畫的「租車專區」，可提供近1000部機車停放，也同步在3月1日啟用，嚴格取締租車業者占用機車停車格。（編輯：黃世雅）1080228