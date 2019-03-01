林口豬屍虛驚一場 新北市追查飼主嚴懲

新北市府動保處1日表示，2月28日接獲林口區公所通報，林口區瑞樹坑溪內有1隻死豬，災害應變中心立即啟動防疫機制，派員趕往現場處理，經檢驗確認未感染非洲豬瘟。（新北市動保處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年3月1日

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市林口區瑞樹坑溪再度發現違法丟棄豬屍，經檢驗確認未感染非洲豬瘟。但屢次發生養豬戶在山野河床丟豬屍，讓防疫人員疲於奔命，新北市府今天深入調查，若查獲飼主將重罰。

新北市政府動物保護防疫處長陳淵泉下午接受中央社訪問表示，非洲豬瘟防疫視同作戰，市府與公所防疫人員戰戰兢兢，非洲豬瘟災害應變中心昨天才呼籲養豬戶不要任意棄置豬屍，立即被飼主「洗臉」，不但疲於奔命也浪費防疫資源，「實在是太可惡了。」

陳淵泉說，針對昨天這起任意棄置豬屍事件，除配合警方在林口區瑞樹坑溪上游查緝7家養豬戶，今天也全面調閱監視器，查緝林口地區全部49戶養豬戶，「若找到丟棄豬屍的養豬戶，絕對不放過，要重罰嚴懲。」

新北市養豬協會理事長李當期表示，違法棄置病死豬相當惡劣，不但有傳播疾病風險，也造成周邊豬農及住戶恐慌，此案是一顆老鼠屎，壞了整個養豬產業。

新北市府動保處今天指出，2月28日接獲林口區公所通報，林口區瑞樹坑溪內有1隻死豬，災害應變中心立即啟動防疫機制，防疫人員整備防護裝備趕往現場處理。

動保處說，經立即剖解未見非洲豬瘟的外觀病變，也隨即採樣送行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，今天結果出爐證實非洲豬瘟病毒陰性。

陳淵泉表示，應變中心昨天立即追緝丟棄豬屍的違法行為，但溪床上游的7家養豬場全部否認丟棄豬屍。今天決定全面清查林口地區所有養豬場，並調閱案發地點周邊監視器，查明惡意棄置的車輛，將以車追人依法嚴懲。

陳淵泉說，啟動防堵非洲豬瘟疫情以來，新北市已多次有飼主惡意棄置豬屍，但沒有一次查緝到飼主，也造成有恃無恐。這次若查獲「凶手」，將依動物傳染病防治條例處罰，雖然最低罰鍰為新台幣5萬元，但研議將採最重100萬元罰鍰。（編輯：戴光育）1080301

新北市林口區瑞樹坑溪2月28日發現豬屍，所幸經檢驗確認未感染非洲豬瘟。新北市動保處表示，除配合警方循溪流上游查緝7家養豬戶，1日也全面調閱監視器，稽查林口地區共49戶養豬戶，「若找到丟棄豬屍的養豬戶，絕對不放過，要重罰嚴懲。」（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年3月1日