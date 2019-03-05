行銷甜蜜城市 嘉市將辦咖啡拉花競賽

嘉義市政府5日表示，將舉辦「甜蜜城市拉花創意競賽」，邀請在地業者及全國大專院校生參與，以嘉義市為主題，製作具有地方意涵或故事的拉花圖案。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年3月5日

（中央社記者江俊亮嘉義市5日電）嘉義市區咖啡店密度高，嘉市府將舉辦「甜蜜城市拉花創意競賽」，以嘉義市為主題，製作具有地方意涵或故事的拉花圖案。競賽8日報名截止，4月20日舉行決賽。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，嘉義市幅員雖小，咖啡店密度卻相當高，很適合民眾放慢腳步，體會這個慢活城市的美好，漫步在街頭巷尾找一家咖啡店，享受悠閒時光。

為此，嘉市府將首度舉辦「甜蜜城市拉花創意競賽」，邀請在嘉義市設籍、營業的咖啡店業者及全國大專院校在校生參賽，競賽在8日報名截止，4月20日舉行決賽。

嘉市府表示，比賽將由3名專業評審從視覺創意、技術、圖形完成度、吧檯管理等不同指標進行評比，最後選出職業組、學生組前3名與佳作，打造甜蜜城市咖啡拉花盛事。（編輯：戴光育）1080305