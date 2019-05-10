嘉義市戶政e化 人臉辨識系統啟用

（中央社記者江俊亮嘉義市10日電）嘉義市政府戶政系統今天全面啟用「人臉辨識系統」，由市長黃敏惠親自上線測試，經系統比對原建檔的3張黃敏惠不同時期照片，相似度有92%，顯示系統的辨識功能。

今天的系統啟用儀式以搞笑行動劇開場，企圖冒領身分證的「吳天良」，經「人臉辨識系統」比對面貌後，顯示與實際當事人僅有4成的相似度，現場被通報逮捕。

黃敏惠也親自上場測試，由系統比對戶政事務所原建檔的3張黃敏惠不同時期照片，核對黃敏惠的眼、眉、臉頰、鼻子和下巴，顯示相似度為92%，確認為本人。

黃敏惠致詞表示，戶政是庶政之母，但隨著時代的變遷，詐騙手法不斷翻新，戶政工作難度越來越高，因此市府引進科技協助辨識，使用「人像拍攝台」拍攝影像後，利用生物特徵辨識技術，輔佐肉眼辨識的不足。

她說，即使民眾相隔多年、年歲增長，只要與戶政資訊系統檔存影像確實是同一人，人臉辨識系統所顯示的相似度會維持在90%以上，可有效遏止不法人士偽冒申辦戶籍文件，讓犯罪無所遁形。

嘉義市府民政處長劉美鳳表示，為落實智慧治理，鼓勵民眾「多用網路、少用馬路」，今天啟用的人臉辨識系統所保存的個人影像，僅限於辦理戶政相關業務使用，以確保民眾個人資料安全。（編輯：吳佳穎）1080510