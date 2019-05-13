南投縣府擬規劃氦氣球 遊客升空賞九九峰

（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）開發南投縣草屯鎮九九峰，南投縣長林明溱今天舉參訪體驗為例說，若在九九峰設氦氣球讓遊客升空賞景，將能吸引更多人潮。

林明溱日前與南投縣觀光業者前往中國大陸江蘇省溧陽市參加第二屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會，他今天在縣務會議分享心得說，溧陽市天目湖國家級旅遊度假區提供遊客搭乘氦氣球賞景，若在草屯鎮九九峰也設置，將可供遊客居高、無死角欣賞九九峰壯觀景色。

溧陽市天目湖與南投縣日月潭是姊妹湖，同樣以美麗湖景著名，林明溱說，在天目湖體驗中國大陸唯二的氦氣球，九九峰是南投縣美麗山脈，除用空拍機，目前無任何方式能全面鳥瞰九九峰，但若設置氦氣球，一次可供至少15人搭乘，上升到150公尺高空賞景。

林明溱表示，九九峰未來朝複合式園區發展，規劃植物園區、露營區、步道、恐龍園區等；氦氣是國際氣球充裝使用標準氣體，無色、無味且常溫下為惰性氣體，不會燃燒，兼具環保及安全，整套設備含升降控制鋼索約新台幣5000萬元，相信能為南投帶來更多觀光客。

九九峰園區開發案是林明溱重要政策之一，民國103年競選時就提出興建恐龍公園政見，園區融入自然生態及特色地形，保持低度開發，縣府104年時宣傳107年開始營運，後來又將計畫更名為九九峰生態藝術園區開發案，但整個計畫目前未實際動土。

九九峰山腳下、草屯鎮平林社區有毓繡美術館、鐵棟創藝、平林社區巷弄美學、白滄沂天彫博物館、林茂涼藝術會館等藝術場館，還有多家特色民宿，宛如是藝術聚落，因此，也曾有當地人擔心九九峰開發案是否會讓這小村莊的藝術氣息與寧靜變調。（編輯：陳俊碩）1080513