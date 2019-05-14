北市環保局招考85名儲備駕駛 月薪最高4萬元

（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北市政府環境保護局預計招考108年度85名儲備駕駛，甄試分為筆試及路考測驗，採現場報名，月薪最高可達新台幣4萬元。報名期間自29日起至31日止。

北市環保局委託台北市就業服務處辦理「108年儲備駕駛甄試」，預計錄取85名儲備駕駛，其中一般類組59名、保障類組26名。報名期間自29日起至31日為期3天，採現場報名，地點台北市政府第二行政中心2樓。

考試分筆試及路考測驗，筆試考「環保常識及交通法規」1科，環保常識題目由公告題庫中抽題，預計今年7月21日筆試，參加路考測驗者，再另行通知。

環保局表示，此次應考條件為凡具中華民國國籍，並於台北市設籍滿4個月以上（即108年1月30日以前設籍者）；如係大陸地區人民來台定居者，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條規定，設籍須滿10年（即98年5月30日以前設籍者）。同時，國民中學（含）以上學校畢業或具同等學力程度者之學歷，並具大貨車、大客車或聯結車之有效職業駕駛執照。

環保局表示，配合市府e化政策，本次簡章統一由台北市就業服務處公告上網，請考生自行下載。（編輯：方沛清）1080514