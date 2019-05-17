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通往高鐵台中站更便利 中市東興路新闢道路通車

最新更新：2019/05/17 17:41
台中市東興路是通往高鐵台中站的重要幹道之一，市府在東興路北起三民西路、南至建國北路間新闢道路，17日正式通車，市長盧秀燕（前右3）出席。中央社記者郝雪卿攝　108年5月17日
台中市東興路是通往高鐵台中站的重要幹道之一，市府在東興路北起三民西路、南至建國北路間新闢道路，17日正式通車，市長盧秀燕（前右3）出席。中央社記者郝雪卿攝　108年5月17日

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市南屯區東興路是通往高鐵台中站的重要幹道之一，市府於東興路北起三民西路、南至建國北路之間新闢道路，今天通車，市長盧秀燕說，提前通車回應地方期盼。

台中市東興路周邊有中山醫學大學、大慶車站，更是通往高鐵台中站的重要幹道，車流量大，為紓解車流，市府於東興路北起三民西路、南至建國北路路段，新闢長645公尺、寬20公尺道路。

台中市地政局今天在第13期市地重劃區內舉辦東興路通車典禮，包括盧秀燕、台中市議員邱素貞、李中、何敏誠、何文海等人都出席通車祈福儀式，祈求通車順利平安。

盧秀燕表示，這條道路原本預計年底通車，但地方反映希望儘速解決當地交通問題，因此市府積極執行，優先讓這條路通車，讓車流更順暢，民眾也不用再繞路，節省許多在交通上花費的時間；此外，市府也同時進行三民西路、建國北路的路平工程，是「買一送二」的概念，讓民眾好生活，更期盼帶動地方繁榮發展。

地政局指出，東興路為台中重要道路之一，大致呈南北向，北至台灣大道連接漢口路一段，南接工學路。新闢路段屬第13期市地重劃區範圍，原定今年底全區工程完工後才能通車，但在市府積極努力執行下，得以提前開放通車，解決原先通行不便及交通瓶頸問題。（編輯：陳俊碩）1080517

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