布農族卓樂屠殺事件 鄉公所立碑紀念

花蓮縣卓溪鄉公所18日在卓樂部落舉辦「卓樂屠殺事件」紀念碑揭碑儀式，布農族人到場哼唱祝禱，共同追悼這起屠殺事件的烈士亡靈。（卓溪鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 108年5月18日

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）花蓮卓溪鄉布農族人今天在卓樂部落舉辦「卓樂屠殺事件」紀念碑揭碑儀式。鄉長呂必賢說，設立紀念碑讓後代子孫瞭解這段歷史，盼政府更能重視原住民族轉型正義。

卓樂部落舊稱「Matbulan」，意為溪流匯流處，是一個傳統布農族聚落，也是進入玉山國家公園、南安遊客中心、八通關越嶺道的必經入口。今天揭碑儀式時下起小雨，讓族人感到彷彿呼應這段悲傷的歷史事件，隱藏著許多族人不願回首的記憶。

卓溪鄉公所表示，「卓樂屠殺事件」為日治時期日本人為方便管理，有意將布農族人集體遷下山，但布農族人生性強悍，不受外人統治，怎肯乖乖受縛，於是常有許多衝突，甚至有屠殺的事件發生。

在現今的卓樂村山區八通關一帶，當時日本人以利誘的方式將布農族人集聚一地，當大家酒酣耳熱之際，便將布農族人推入早已備好的大坑洞內活埋，其中一人逃出，來到了卓溪部落定居，據耆老說是現在卓溪下部落陳姓家族Ta-cis-hai-va-gan的先人，此事件才公諸於族人，且代代口述相傳。

呂必賢指出，鄉公所特別設立紀念碑，除追悼此事件的烈士亡靈外，更對其遺族予以最大安慰。也讓子孫知道這段歷史事件，更盼政府更能重視原住民族轉型正義的相關議題。（編輯：黃世雅）1080518