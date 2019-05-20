王世堅質詢被罵垃圾 要柯文哲對市民道歉

民進黨市議員王世堅（中）20日就雙子星案質詢台北市長柯文哲，不過，在質詢時間結束、麥克風消音時，柯文哲罵了一句「垃圾（台語）」；王世堅表示，他基於議員職責監督，就雙子星開發案質詢句句屬實，認為柯文哲應向全台北市民道歉。中央社記者梁珮綺攝 108年5月20日

（中央社記者梁珮綺台北20日電）民進黨市議員王世堅今天就雙子星案質詢台北市長柯文哲，不過，在質詢時間結束、麥克風消音時，柯文哲罵了一句「垃圾（台語）」；王世堅說，柯文哲應對台北市民道歉。

而柯文哲下午到網路媒體ET Today接受專訪，被媒體問及「罵王世堅垃圾」相關問題時，則反問「有嗎？你有幻聽還幻覺嗎？」更表示自己連說了什麼都不曉得。

王世堅下午接受媒體訪問時說，自己沒有聽到柯文哲用台語罵他垃圾，認為柯文哲是「卒仔（台語）」，如他光明磊落的罵柯文哲「卒仔」，在議場質詢時罵柯厚顏無恥。

他說，「對一個卒仔，我實在不曉得怎講，台北人、全體台灣人真的悲哀，過去我們社會姑息柯文哲、縱容柯文哲」，認為柯文哲應向全台北市民道歉，因其虧欠台北市民。

王世堅說，他也常罵柯文哲，所以柯文哲不用向他道歉，雙方打平。

他也表示，他隨時等著柯文哲，「當著面、麥克風開著的時候罵啊」，表示柯文哲暗罵「垃圾」的背後，凸顯其黔驢技窮的一面。

王世堅表示，他基於議員職責監督，就雙子星開發案質詢句句屬實，怒斥柯文哲替雙子星案最優申請人南海控股集團向政府要一張快速通關券，甚至壓迫中央政府快速審查，「是何居心」。

柯文哲上午到台北市議會專案報告，內容包括雙子星開發案、大巨蛋案、公宅政策與包租代管成效、都市更新及為老建物改建方案，並接受議員質詢。

王世堅就雙子星開發案提出質疑，指柯文哲從2014年底上任以來，扣除雙子星案招標作業、投標的審查作業後，柯市府已虛耗3年，「3年1095天，天方夜譚也才1001夜，雙子星案你的虛耗不作為，比天方夜譚還離譜耶」。

王世堅說，南海控股集團今年1月25日才向經濟部投審會遞出申請，從柯文哲開罵中央政府卡雙子星案至今，「算起來充其量不到100天」，表示古時候是五十步笑百步，柯文哲卻是1000天笑100天。

柯文哲解釋，前3年在處理法律糾紛，解決雙子星案的一些法律糾紛，被王世堅回以「胡說八道」，當麥克風消音時，柯文哲則暗罵王世堅「垃圾（台語）」。（編輯：張銘坤）1080520