中市府：地價稅將審慎依法調降 讓民眾有感

台中市地價稅明年將調整，市議員黃馨慧表示，稅政採地方自主，政府徵稅應重視多方經濟、民生指標，光聽從內政部建議指標或考量挹注市庫收入其實並不合理，「輕稅簡政」不是市府自我感覺良好，而要讓民眾真正有感。中央社記者趙麗妍攝 108年5月21日

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市地價稅明年將調整，市議員呼籲地價稅調整應重視民生指標，台中市政府表示，將審酌市民稅賦負擔，多方考量各項因素審慎評議，並依法調降，讓民眾有感。

105年台中市地價稅大幅調漲，引發許多民眾不滿，台中市議員黃馨慧今天在市議會質詢指出，明年地價稅調整，市長盧秀燕選前承諾要調降地價稅，但選後至今只以「輕稅簡政」回應地價稅調整方向，是否能真正減輕民眾擁屋成本負擔，還是「輕」到民眾無感。

黃馨慧指出，稅政採地方自主，政府徵稅應重視多方經濟、民生指標，光聽從內政部建議指標或考量挹注市庫收入其實並不合理，「輕稅簡政」不是市府自我感覺良好，而要讓民眾真正有感。

地政局長吳存金表示，105年台中市公告地價平均上漲38.25%，經市府檢討後，去年台中市公告地價平均下跌6.36%，計算後的公告地價適用至今年底，下一次公告地價為明年1月。

吳存金指出，市府將審酌市民稅賦負擔，多方考量各項因素審慎評議，希望兼顧稅賦公平及地價合理性，並減輕民眾繳稅壓力，「一定依法調降、讓民眾有感」。（編輯：翁翠萍）1080521